"Если бы позвонил, в тот же момент был бы послан", - Монастырский о попытках Трухина решить дело с ДТП

Об этом сообщает Еспресо.TV .



"Что касается видео, которое появилось на "Украинской правде", я сам был чрезвычайно поражен его появлением, потому что в августе мне докладывали, что по показаниям свидетелей ДТП есть разные данные, кто был за рулем, поэтому следователь направил в прокуратуру данные с предложением направить это дело в подследственность Государственного бюро расследований… Я увидел это видео вместе со всеми", – сказал Монастырский.



Он добавил, что Нацполиция Украины проводит служебное расследование в связи с появлением соответствующей видеозаписи и ее передачей журналистам. Он отметил, что представители Нацполиции сообщат о результатах этого расследования.



Министр подчеркнул, что Трухин не обращался к нему за помощью в решении дела с ДТП.



"Я чрезвычайно отрицательно отношусь к любым вопросам "порешать". Мне по этому вопросу никто звонить не может и не будет. Если бы он позвонил мне, в тот же момент был бы послан", - сказал Монастырский.

Напомним, 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга Народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев. В полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухиным. Дело передали в ГБР.

Государственное бюро расследований допросило по делу о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина более 10 свидетелей, однако самого нардепа не допрашивали.

Журналисты обнародовали видео, на котором Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги за разрешение скрыться с места аварии.

2 февраля 2022 года нардепа Александра Трухина исключили из партии "Слуга народа". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает исключение нардепа.

МВД назвало дело "слуги" Трухина подследственным ГБР, в Бюро заявили, что патрульный не предоставил им видео общения с нардепом.

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