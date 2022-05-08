Если бы по россиянам били на выходе из Крыма, трагедии Мариуполя не случилось бы, - командир "Азова" Прокопенко

Об этом заявил военный в интервью "Украинской правде" , вышедший сегодня, 8 мая 2022 года.

Но для этого украинской армии следовало гораздо решительнее действовать в Херсонской и Запорожской областях.

"У меня есть собственное видение этой ситуации. Если бы находившиеся там войска стойко держали оборону, вгрызались бы в землю и сражались с противником, не давали бы ему просто так заходить в города, была бы совсем другая картина. Дело в том, что противника нужно было уничтожать еще на перешейке при выходе из Крыма под Геническом. В том районе противник был крайне ограничен в маневре и имел только единый маршрут выдвижения. Учитывая рельеф местности, противник был канализован", - пояснил Прокопенко.

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Как отмечает командир "Азова", с тактической точки зрения Крымский перешеек является наиболее благоприятным местом для "нанесения огневого поражения с целью уничтожения и последующей блокировки вражеской группировки".

"Противника нужно было уничтожать там, во время выдвижения из Крыма. И этого почему-то не было сделано", - сказал Денис Прокопенко.

Кроме того, продолжил он, "если бы все города, начиная с Геническа, Мелитополя и Бердянска, так же (как в Мариуполе, – ред.) устойчиво держали оборону и давали бой противнику, тогда бы он точно не дошел за четыре дня из Крыма до Мариуполь".

"Поскольку этого не произошло, мы оказались в окружении. Потому что противник фактически без сопротивления преодолел довольно большой километраж. Практически без боев, маршем он прошел из Крыма и оказался на западных окраинах города Мариуполь", - подытожил командир добровольческого полка "Азов" Денис. Прокопенко.

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