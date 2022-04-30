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Главная война с Россией Если бы не ядерная кнопка, ВСУ могли бы дойти до Москвы. Запугивания Путина демонстрируют его слабость, - политолог Таран
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Если бы не ядерная кнопка, ВСУ могли бы дойти до Москвы. Запугивания Путина демонстрируют его слабость, - политолог Таран

30 апреля, 2022 суббота
15:30
война с Россией

Политолог Сергей Таран считает, что запугивания президента страны-агрессора России Владимира Путина ядерным оружием демонстрируют его слабость и, если бы не угроза ядерного удара, Вооруженные силы Украины могли бы дойти до столицы РФ Москвы

Эксперт высказал такое мнение в эфире Еспресо.

"Пугать ядерной кнопкой - последнее, что осталось у Путина. Это показывает, что надежды на обычную российскую армию, так сказать, 2-ю в мире, больше нет. Аргументы закончились, поэтому в России время от времени говорят о ядерной угрозе, которая может быть применена против любой страны. Я бы сказал даже больше: если бы у Путина не было ядерной кнопки, ВСУ могли бы дойти до самой Москвы. После ленд-лиза это абсолютно реально", - отметил Таран.

Политолог добавил, что угрозы со стороны президента России Путина применить ядерное оружие – это демонстрация, что агрессор готов защищаться, если какой-то военный сценарий будет развиваться на территории Российской Федерации.

"Применение ядерного оружия может теоретически возрасти, если на территории РФ развернутся боевые действия, но сейчас до этого не доходит, и это только устрашение. Даже теоретическое применение ядерной кнопки не поможет России выиграть войну. Страна-агрессор останется в такой изоляции, что не сможет оправиться. По моему мнению, с учетом возможности применения ядерного оружия, сейчас будет приниматься стратегия, согласно которой России будет нанесено поражение на Востоке Украины, но не столь мощное, чтобы РФ лишилась армии. То есть стратегия в том, чтобы не уничтожать путинскую армию, чтобы агрессор не мог применить ядерное оружие", - заметил Сергей Таран.

  • 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал следующий этап войны России против Украины и заявил, что на этой стадии россияне не планируют использовать ядерное оружие.
  • 25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в прямом эфире российского пропагандистского "Первого телеканала" заявил, что риск ядерной войны реальн .
    Глава Пентагона Ллойд Остин во время брифинга на авиабазе Рамштайн в Германии призвал не спекулировать угрозами применения ядерного оружия.
    28 апреля посол США в России Джон Салливан в интервью CNN заявил, что его страна "не участвует в безответственной риторике о ядерном оружии".
  • 29 апреля стало известно, что заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что США и союзники готовятся к такому развитию событий, как ядерная война с Россией .

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Владимир Путин
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