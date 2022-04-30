Если бы не ядерная кнопка, ВСУ могли бы дойти до Москвы. Запугивания Путина демонстрируют его слабость, - политолог Таран

Эксперт высказал такое мнение в эфире Еспресо.



"Пугать ядерной кнопкой - последнее, что осталось у Путина. Это показывает, что надежды на обычную российскую армию, так сказать, 2-ю в мире, больше нет. Аргументы закончились, поэтому в России время от времени говорят о ядерной угрозе, которая может быть применена против любой страны. Я бы сказал даже больше: если бы у Путина не было ядерной кнопки, ВСУ могли бы дойти до самой Москвы. После ленд-лиза это абсолютно реально", - отметил Таран.



Политолог добавил, что угрозы со стороны президента России Путина применить ядерное оружие – это демонстрация, что агрессор готов защищаться, если какой-то военный сценарий будет развиваться на территории Российской Федерации.



"Применение ядерного оружия может теоретически возрасти, если на территории РФ развернутся боевые действия, но сейчас до этого не доходит, и это только устрашение. Даже теоретическое применение ядерной кнопки не поможет России выиграть войну. Страна-агрессор останется в такой изоляции, что не сможет оправиться. По моему мнению, с учетом возможности применения ядерного оружия, сейчас будет приниматься стратегия, согласно которой России будет нанесено поражение на Востоке Украины, но не столь мощное, чтобы РФ лишилась армии. То есть стратегия в том, чтобы не уничтожать путинскую армию, чтобы агрессор не мог применить ядерное оружие", - заметил Сергей Таран.

19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал следующий этап войны России против Украины и заявил, что на этой стадии россияне не планируют использовать ядерное оружие.

25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в прямом эфире российского пропагандистского "Первого телеканала" заявил, что риск ядерной войны реальн .

Глава Пентагона Ллойд Остин во время брифинга на авиабазе Рамштайн в Германии призвал не спекулировать угрозами применения ядерного оружия.

28 апреля посол США в России Джон Салливан в интервью CNN заявил, что его страна "не участвует в безответственной риторике о ядерном оружии".

Глава Пентагона Ллойд Остин во время брифинга на авиабазе Рамштайн в Германии призвал не спекулировать угрозами применения ядерного оружия. 28 апреля посол США в России Джон Салливан в интервью CNN заявил, что его страна "не участвует в безответственной риторике о ядерном оружии". 29 апреля стало известно, что заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что США и союзники готовятся к такому развитию событий, как ядерная война с Россией .