Об этом пятый украинский президент, глава партии "Европейская Солидарность" заявил у себя на фейсбуке.

"Путин стремился захватить Киев за три дня и даже дал своей "второй армии мира" парадную форму, но просчитался. История так и не научила его, что Украинцы не будут сидеть сложа руки, а будут сопротивляться", - написал Порошенко

"24 февраля нам четко показало: у Украины есть герои, которые готовы сражаться голыми руками и отдать самое ценное - свою жизнь за свою страну. Такими героями являются и бойцы из территориальной обороны, которые одними из первых дали бой врагу на подступах к Киеву, Сумщине, Черниговщине" и в других областях страны", - отмечает Порошенко.

"Как сегодня помню утро 24 февраля на Лаврской. Мы начали создавать батальон для обеспечения обороны Киева. И желающих присоединиться было много: за 3-4 часа в батальоне уже было 500 человек. А уже через 12 часов первая боевая рота выехала на позиции - на Гостомельское направление: именно там наши ребята понесли первые потери, были первые ранены. Буду каждый раз благодарить украинские подразделения ВСУ, Нацгвардии, территориальную оборону, которые уничтожили российский десант тогда. Потому что если бы ему удалось совершить высадку, совершенно непонятно, как бы дальше разворачивались события", - вспоминает пятый президент.

"После обороны Киева, зачистки в Буче и Ирпене наши ребята получили новую задачу. Сегодня они дают отпор врагу на многих опасных направлениях. Но об этом расскажу после нашей Победы", - отмечает Порошенко.

"Сегодня ваш день, ребята! С Днем территориальной обороны! Спасибо за защиту украинской земли!", - подытожил Петр Порошенко.

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