Если бы не ВСУ, ни международные санкции, ни военная помощь не остановили бы Путина, - Порошенко
5-й президент Украины Петр Порошенко считает, что Путина смогли остановить только Вооруженные силы Украины, а не международные санкции и финансовая и военная помощь Украине
Такое мнение политик высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Мы смогли обеспечить национальное единство в первые два месяца войны. Поскольку те, кто раньше был большими болтунами, просто испугались. И иногда это очень хорошо работает. Я неоднократно об этом говорил, мне очень импонирует тот факт, что мы встретились с президентом Зеленским 24 февраля. Мне было очень важно, что мы встретились, пожали руки и сказали, что начинаем все с чистого листа. Сейчас у нас есть один враг – Владимир Путин. Мы не имеем вопросов друг к другу. Такая была ситуация. Потом некоторые люди вернулись из "польских котлов" и карпатских лесов, где они "напряженно" вели войну, и решили, что нужно дестабилизировать ситуацию в стране", - рассказал Порошенко.
Порошенко добавил, что единство украинцев в начале войны удивило весь мир и смогло остановить врага.
"Украинцы смогли удивить весь мир своим единством в противостоянии российской агрессии. Мы смогли удивить не только мир, но и Путина. Путин надеялся, что Украина расколется изнутри, но мы не дали ему никакого шанса. И вместе с ВСУ, мощь которых Путин , мир и НАТО просто недооценили, смогли остановить врага. Я горжусь тем, что я участвую в создании ВСУ с 2014-го. Если бы не ВСУ, то никакая мировая солидарность, финансовая помощь и другие факторы не смогли бы остановить Путина. ВСУ смогли остановить российскую армию под Киевом, Черниговом, Сумами и Полтавой и не дать пойти дальше российским оккупантам", - добавил Порошенко
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