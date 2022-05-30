Если бы не ВСУ, ни международные санкции, ни военная помощь не остановили бы Путина, - Порошенко

Такое мнение политик высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Мы смогли обеспечить национальное единство в первые два месяца войны. Поскольку те, кто раньше был большими болтунами, просто испугались. И иногда это очень хорошо работает. Я неоднократно об этом говорил, мне очень импонирует тот факт, что мы встретились с президентом Зеленским 24 февраля. Мне было очень важно, что мы встретились, пожали руки и сказали, что начинаем все с чистого листа. Сейчас у нас есть один враг – Владимир Путин. Мы не имеем вопросов друг к другу. Такая была ситуация. Потом некоторые люди вернулись из "польских котлов" и карпатских лесов, где они "напряженно" вели войну, и решили, что нужно дестабилизировать ситуацию в стране", - рассказал Порошенко.

Порошенко добавил, что единство украинцев в начале войны удивило весь мир и смогло остановить врага.

"Украинцы смогли удивить весь мир своим единством в противостоянии российской агрессии. Мы смогли удивить не только мир, но и Путина. Путин надеялся, что Украина расколется изнутри, но мы не дали ему никакого шанса. И вместе с ВСУ, мощь которых Путин , мир и НАТО просто недооценили, смогли остановить врага. Я горжусь тем, что я участвую в создании ВСУ с 2014-го. Если бы не ВСУ, то никакая мировая солидарность, финансовая помощь и другие факторы не смогли бы остановить Путина. ВСУ смогли остановить российскую армию под Киевом, Черниговом, Сумами и Полтавой и не дать пойти дальше российским оккупантам", - добавил Порошенко

27 и 28 мая Петра Порошенко не выпустили из страны пограничники. Он должен был ехать на заседание Парламентской ассамблеи НАТО.

Старший научный сотрудник Атлантического совета, известный шведский экономист Андерс Аслунд призвал украинские власти прекратить блокирование участия Петра Порошенко в Парламентской ассамблее НАТО

30 мая пятый президент Петр Порошенко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с открытым письмом



Петр Порошенко примет участие в Парламентской ассамблее НАТО . 30 мая ему удалось выехать за границу