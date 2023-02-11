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OPINION

Если бы не война в Корее...

Олег Манчура
11 февраля, 2023 суббота
12:09
Мнение

Результатом Третьей мировой, которая началась с Украины (или ряда войн, которые позже так назовут), станет возвращение Европы в природное состояние

Если бы не война в Корее, то США не изменили бы своей стратегии: в случае нападения Сталина отступать на Британские острова и Пиренейский полуостров.

Если бы не война в Корее, то США не решили, что ФРГ должна хоть сгореть, но остановить Сталина.

Если бы не война в Корее, то США не подумали бы: а почему, собственно, только американцы должны погибать за Европу, пусть и немцы тоже гибнут.

Если бы не война в Корее, то США бы не поняли: если бы немцы могли воевать, им нужно оружие, а значит, время отбросить страх реванша и запустить их ВПК.

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Если бы не война в Корее, то США не удалось бы убедить перепуганную Францию, что для ВПК Германии нужна сильная стальная и угольная промышленности.

Если бы не война в Корее, то Франция бы не перестала бояться экономического могущества Германии (которая возникла из металлопрокатных заводов и угольных шахт), и две враждебные страны не создали бы Европейское сообщество угля и стали.

Если бы не война в Корее, то Пакт угля и стали в будущем не стал бы Евросоюзом.

Вообще все эти события могли произойти по отдельности, но дать конечный результат — Евросоюз, способные были только в такой последовательности.

Впервые идею создания ЕС серьезно обсуждали между правительством Виши и Третьего Рейха. И даже британцы потом говорили, что идея новой объединенной Европы была классной, но если бы не была гитлеровской.

Ибо впервые идею создания ЕС серьезно обсуждали еще между правительством Виши и Третьего Рейха.

И даже британцы потом говорили, что идея новой объединенной Европы была классной, но если бы не была гитлеровской.

Создание ЕС и НАТО стало окончанием мировой войны.

Именно так, не Второй, потому что никакой Второй мировой войны не было, — это был второй этап Великой войны.

Второй Тридцатилетней.

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И после 1945 г. конфликты существовавшие до 1914 г. действительно разрешились — появились, правда, новые.

Но после 1945 г. Европа перестала делиться на Север и Юг, а начала на Запад и Восток.

Богатая Север и бедный Юг, брутальная Север и деликатный Юг, выносливая Север и разнеженный Юг — это естественный раздел Европы

Богатый Север и бедный Юг, агрессивный Север и деликатный Юг, выносливый Север и разнеженный Юг — это естественное разделение Европы.

Восток и Запад – это результат изнасилования.

До 1939 г. рабочие Богемии и Моравии зарабатывали столько же, как в Нидерландах; чехи имели столько же машин, как бельгийцы; а Чехословакия в целом жила не хуже Франции.

Так кто там Восток и Запад?

После 1945 года через план Маршалла в Западную Европу американцы закачали 17 миллиардов долларов.

После 1945 года русские скачали из Восточной Европы столько же.

Искусственная трещина превратилась в пропасть, которая до сих пор не преодолена.

Результатом Третьей мировой, которая началась с Украины (или ряда войн, которые позже так назовут), станет возвращение Европы в природное состояние: разделения на Север и Юг

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Результатом Третьей мировой, которая началась с Украины (или ряда войн, которые позже назовут ею), станет возвращение Европы в природное состояние: разделения на Север и Юг.

Частично это произошло после расширения НАТО и ЕС на Восток, но окончательно завершится после присоединения Украины, а также остальных Балкан, Южного Кавказа, Молдовы и оккупированных территорий бывшей Белоруссии.

Московия будет вынесена за границы исторической Европы.

Туда смогут войти разве что Кенигсберг, Ингрия, Карелия, как территории, где состоятся реконкисты литовцев, поляков, суоми, эстонцев.

Конечно, если все цепочки лягут друг за другом, а не отдельно, как и тогда — в пятидесятых.

Война в далекой Корее приблизила Европу к эталону Карла Великого.

Война в близкой Украине приблизит Европу к античному идеалу.

Ее нужно забрать у быка.

Но ведь мы не можем забирать только ноги, руки или косу? Нам нужна целая Европа.

И с Марселем, и с Ахтыркой. И из Сухуми, и из Мальмё.

Москвы нам не нужно.

Ее никому не нужно.

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Об авторе: Олег Манчура, журналист.

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