Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении 25 августа.

Сегодня впервые в истории остановилась Запорожская атомная станция. Сработала аварийная защита энергоблоков – после того, как российским обстрелом была повреждена последняя рабочая линия отдачи мощности станции в энергосистему Украины. Сразу сработали дизель-генераторы, чтобы дать энергию самой станции, поддержать ее после остановки, - сообщил Зеленский.- Мир должен понимать, какая это угроза: если бы дизель-генераторы не включились, если бы после блекаута не сработали автоматика и наш персонал станции, то мы уже сейчас были вынуждены преодолевать последствия радиационной аварии. Россия поставила Украину и всех европейцев в ситуацию в шаге от радиационной катастрофы”.

По словам президента, нужно такое международное давление, которое заставит оккупантов немедленно выйти из территории Запорожской АЭС. МАГАТЭ и другие международные организации должны действовать гораздо быстрее, чем сейчас.

"Каждая минута пребывания российских военных на атомной станции – риск глобальной радиационной катастрофы" – заявил Зеленский.

Аварийное отключение атомной станции стало одной из тем, которые президент Зеленский обсудил с президентом США Байденом.

"Благодарен ему за понимание и полную поддержку необходимости вернуть станцию под надлежащий контроль Украины и немедленно обеспечить доступ МАГАТЭ. Это можно сделать в считанные дни, пока оккупанты не довели ситуацию до необратимой точки. И легче сделать это сейчас, чем потом, когда ветер начнет разносить Европой радиационное загрязнение", – заявил Владимир Зеленский.

18 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси готов возглавить делегацию на Запорожскую атомную электростанцию.

Дипломат, постоянный представитель Украины в ООН (2015-2019) Владимир Ельченко считает , что через несколько дней будет достигнута договоренность и инспекторы МАГАТЭ смогут посетить ЗАЭС.

25 августа временно оккупированная Запорожская атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии . На шестом энергоблоке сработала аварийная защита.

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