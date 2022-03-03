Если бы не президентство, я был бы в территориальной обороне - Зеленский о войне в Украине
Глава государства Владимир Зеленский сказал, что присоединился бы к рядам территориальной обороны, если бы не был президентом
Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV.
"Если бы я ни был президентом, я бы сегодня был в территориальной обороне. И может я стреляю не лучше других - я уверен в этом, потому что я человек мира - так получилось, что я сегодня гарант не просто Конституции, а этих людей, моего народа", - сказал он.
Он добавил, что в территориальной обороне давал бы продукты, стрелял бы, помогал - делал бы то, что говорили.
"Но если бы мне сказали ультиматум: ты должен сложить оружие, перейти на другую сторону – я бы это не сделал, каким бы я воином ни был", – резюмировал президент.
- Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал страны НАТО ввести беспилотную зону над украинской территорией.
- Зеленский призвал президента РФ Путина сесть за стол переговоров.
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