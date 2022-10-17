Об этом сообщила СБУ в своем телеграмме .

Витюк рассказал, что Россия начала наносить кибератак еще перед вторжением, чтобы достичь "блицкрига" во всех сферах, однако украинский киберфронт сразу принял первенство на себя.

"Утром мы с ними (кибератаками, - ред.) справились, а уже вечером нанесли ответный удар. Это заставило противника сосредоточиться на защите и понять, что время безнаказанности прошло навсегда. Наше контрнаступление продолжается полным ходом и до сих пор", - заявил Илья Витюк. .

Он подчеркнул, что именно благодаря успешной работе киберармии удалось не только предотвратить расшатывание информационного и киберпространства Украины, но и не допустить сбоев в работе критической инфраструктуры, систем жизнеобеспечения, банков и т.д. Начальник Департамента отметил, что Служба безопасности обнаружила и нейтрализовала более 3,5 тыс. кибератак в этом году.

"Если бы не наша работа, сегодня мы бы говорили о неработающих светофорах, об отсутствующей связи, о перебоях в электроснабжении, об потерянных государственных секретах, научных разработках и массово похищенных персональных данных... Но все критические системы работают в штатном режиме, а наше общество единственное в стремлении победы", - рассказал Витюк.

Он также отметил, что в этой борьбе спецслужбе помогают обычные украинцы и волонтеры по IT-отрасли.

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