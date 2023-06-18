Если бы не кризис 1998 года, президентом России мог бы стать Немцов, - Макфол

Такое мнение он высказал в интервью проекту "Донбасс Реалии".

"Это (назначение Путина кандидатом в президенты на выборах 2000 года, – ред.) было совершенно случайно, это было связано с экономическим кризисом августа 1998 года в России. Если бы этого экономического кризиса не было, был бы другой кандидат – Борис Немцов. Если бы его назначили, не Путина, я уверен, что история России и история российско-американских отношений была бы совсем другой", – отметил Макфол.

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При этом дипломат не соглашается с тем, что у россиян тогда якобы был спрос именно на такую фигуру как Путин, а не как Немцов.

"Путин не хочет, чтобы люди в это верили. Путин хочет, чтобы люди думали, что был большой спрос на Путина от народа. Мол, нужен был такой Путин в противовес Ельцину. Но Ельцин сам его назначил. Он несколько лет работал за Ельцина, а до этого он работал у Собчака в Петербурге. То есть он был в этой системе, он был системным человеком своего времени. Это первое, самое главное. Без Путина, без этого назначения Ельцина, я считаю, история была бы другой", - подчеркнул Майкл Макфол .

Как Немцов перешел из власти в оппозицию

Физик по специальности Борис Немцов в постсоветской России считался одним из самых молодых и успешных политиков-реформаторов.

В 20-летнем возрасте избран народным депутатом. Затем возглавил родную Нижегородскую область.

Являлся одним из фаворитов Ельцина.

В 1997 году по его личному приглашению переезжает в Москву, где получает назначение в правительстве Виктора Черномырдина: сначала - министром топлива и энергетики, затем - первым вице-премьером.

В 1998-м потерял должность замглавы правительства РФ. Решение принималось на фоне экономического кризиса 1998 года, однако, как позже основные причастные к нему фигуранты не отрицали, что основной причиной увольнения был конфликт Немцова с нынешним олигархом Борисом Березовским вокруг приватизации стратегических промышленных предприятий и концернов (Газпром, Норильский никель и другие).

В 2000-х находился в жесткой оппозиции к режиму Путина, которая после вторжения в Украину в 2014 году только усилилась. Организовывал антивоенные марши.

Застрелен возле Кремля 27 февраля 2015 года.