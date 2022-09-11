Об этом в эфире Эспрессо сказал дипломат Валерий Чалый.

"Блестяще, что наступление ВСУ началось сейчас. Настроения международные были уже примерно такие - линия фронта колеблется у одних и тех же пунктов, силы уже равны, Россия не может продвигаться или украинцы не дают и это может продолжаться вечно. Вопрос так называемого мира - перемирия или заморозка на нынешней стадии пошел в теневые разговоры, в серьезные кабинеты. Если бы не было этого наступления, то через месяц мы бы уже имели такое давление на Украину относительно капитуляции, потому что пауза привела бы к еще большим проблемам в войне с РФ", – рассказал он.

По мнению дипломата, сейчас этот круг разорван.

"СМИ зарубежные и очень многие политики говорят об украинских успехах и победе. Это огромное влияние. Это было очень вовремя, очень четко и очень помогло для дальнейших решений этих правительств. Я не удивлюсь, если мы в ближайшее время получим МиГ-29 и это будет заслуга ВСУ", - подытожил Чалый.