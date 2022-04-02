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Главная война с Россией Если бы мы присоединились к НАТО, то сделали бы Альянс гораздо сильнее, - Зеленский

Если бы мы присоединились к НАТО, то сделали бы Альянс гораздо сильнее, - Зеленский

2 апреля, 2022 суббота
07:04
война с Россией

Владимир Зеленский считает, что если бы Украину взяли в НАТО, Альянс стал бы гораздо более мощным

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью Fox News.

"НАТО не хочет принимать нас. Я считаю, это ошибка, потому что если бы мы присоединились к НАТО, мы бы сделали Альянс гораздо сильнее. Мы – не слабое государство. Мы не предлагаем усиливать нас за счет стран НАТО… Мы – это дополнительная сила, движущая сила. Думаю, Украина – это важная составляющая Европейского континента", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что если Украину не принимают в НАТО, то пусть, по крайней мере, страны-члены помогут ей тяжелым оружием.

"Просто дайте нам ракеты, дайте нам самолеты, вы не можете дать нам F-18 или F-19 или что у вас есть, дайте нам старые советские самолеты... Вот и все. Дайте их мне в руки. Дайте мне что-нибудь, чем я могу защитить свою страну", – сказал президент.

  • Напомним, накануне глава НАТО заявил , что страны Альянса будут поставлять Украине столько оружия, сколько потребуется.

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Владимир Зеленский
НАТО
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