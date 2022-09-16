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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Если бы мы объявили войну, то быстро захватили бы Украину, - посол РФ в Швеции

Если бы мы объявили войну, то быстро захватили бы Украину, - посол РФ в Швеции

16 сентября, 2022 пятница
18:29
война с Россией

Посол России в Швеции Виктор Татаринцев заявил, что если бы российское руководство объявило Украине войну, то победило бы за считанные дни

Об этом Татаринцев сказал в интервью шведской газете Expressen.

"С российской стороны это специальная военная операция. Это не война. Если Россия начнет настоящую войну, конец Украине наступит очень быстро", - заявил российский посол.

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Также, по его мнению, Россия – "это не страна, а континент, поэтому изолировать ее от мира невозможно, а в конфликте с Украиной мы побеждаем".

  • По состоянию на 14 сентября, согласно внутреннему документу министерства финансов РФ, финансовый сектор России понес сотни миллиардов долларов прямого ущерба от санкций.

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Россия
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