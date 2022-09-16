Об этом Татаринцев сказал в интервью шведской газете Expressen.

"С российской стороны это специальная военная операция. Это не война. Если Россия начнет настоящую войну, конец Украине наступит очень быстро", - заявил российский посол.

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Также, по его мнению, Россия – "это не страна, а континент, поэтому изолировать ее от мира невозможно, а в конфликте с Украиной мы побеждаем".

По состоянию на 14 сентября, согласно внутреннему документу министерства финансов РФ, финансовый сектор России понес сотни миллиардов долларов прямого ущерба от санкций.

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