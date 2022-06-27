Если бы мы контролировали хоть один район Крыма, Путин не присоединил бы полуостров к России так быстро, - Виталий Портников
Журналист Виталий Портников выразил мнение, что если бы Украина в 2014 году контролировала хоть один район Крыма, президенту страны-агрессора Владимиру Путину не удалось бы присоединить полуостров к Российской Федерации так быстро
Публицист поделился деталями в программе "Субботний Политклуб" на телеканале "Еспресо".
"Если бы под контролем Украины остался хотя бы один район Крыма, россияне не торопились бы с присоединением Крыма к Российской Федерации. Поэтому Путин и руководство РФ так с этим и торопились, пока имели полный контроль над всей территорией полуострова", - отметил Портников.
Журналист добавил, что российские оккупанты - легитимисты, и любые территории не могут присоединяться к России без предварительного провозглашения их независимости.
"По состоянию на июнь 2022 года россияне до сих пор не вышли на административные границы ни одной из украинских областей. И надо понимать, что они - легитимисты. По российской конституции нельзя присоединять территории другого государства без его согласия. Там так написано. Поэтому и идет речь о присоединении к РФ областями – так сказать, независимыми государствами. Каждая область должна провозгласить свою независимость, а потом уже присоединиться к составу России", – отметил Виталий Портников.
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