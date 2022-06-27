Публицист поделился деталями в программе "Субботний Политклуб" на телеканале "Еспресо".

"Если бы под контролем Украины остался хотя бы один район Крыма, россияне не торопились бы с присоединением Крыма к Российской Федерации. Поэтому Путин и руководство РФ так с этим и торопились, пока имели полный контроль над всей территорией полуострова", - отметил Портников.

Журналист добавил, что российские оккупанты - легитимисты, и любые территории не могут присоединяться к России без предварительного провозглашения их независимости.

"По состоянию на июнь 2022 года россияне до сих пор не вышли на административные границы ни одной из украинских областей. И надо понимать, что они - легитимисты. По российской конституции нельзя присоединять территории другого государства без его согласия. Там так написано. Поэтому и идет речь о присоединении к РФ областями – так сказать, независимыми государствами. Каждая область должна провозгласить свою независимость, а потом уже присоединиться к составу России", – отметил Виталий Портников.

20 июня политический аналитик Валерий Соловей выразил мнение, что ситуация выходит из-под контроля Путина, а осенью Россию могут ожидать события, аналогичные перевороту 1917 года.

24 июня координатор стратегической коммуникации совета по национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен определить, на каких условиях завершить войну с Россией.

26 июня издание Reuters сообщило, что президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин рассчитывал, что после вторжения РФ в Украину НАТО и "Большая семерка" распадутся.

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