Об этом сообщает Onemix .

По словам Луческу, он настаивал, чтобы футболистам разрешили выезд за границу, и они могли бы поднимать имидж Украины.

"С двумя друзьями мы настояли на том, чтобы игроков выпустили. Если бы им пришлось идти воевать, они бы погибли в первый же день. Они могли бы предоставить стране имидж государства, которое продолжает жить спортом. Я был одним из тех, кто много помогал вместе с Федерацией Румынии и президентом Чеферином, я был близок к игрокам "Динамо" и "Шахтера", - сказал тренер "Динамо".

Мирча Луческу рассказал также о благотворительных матчах.

Мы организовали матчи за мир. Мы ездили из одной части Европы в другую, чтобы поддерживать подготовку игроков сборной. То, что мы делали во время этих матчей, было не для любителей футбола, а для украинцев, которые должны почувствовать единство. Футбол заставляет их перестать думать о том, что происходит, но когда я вижу грустные лица, то чувствую, что имею их развеселить.Единственное, что действительно может поднять настроение - это результаты, результаты ведут все вперед. Гордость для них - это самое главное. что они сейчас представляют свою страну. Зная, что они тренируются и играют не только для себя, а для целой страны. Футбол должен помогать людям", - сказал Луческу.

17 августа в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" уступило "Бенфике".

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