"Если бы чего не вышло": организаторы выставки в Киеве убрали карикатуру Смаля на Зеленского

Об этом Смаль написал в Facebook.



"Первый случай в биографии. Я не хочу, чтобы на мою выставку в библиотеке им. Леси Украинки приходили люди. Причина на фото. На пустом месте была карикатура на президента Зеленского. Мелочь, но я с такой выставкой выгляжу" храбрым "карикатуристом, который насмехается безжалостно над бывшими президентами и боится нынешнего ", - написал он.



Смаль добавил, что работа сняли организаторы выставки: "кабы чего не вышло".



"Простите, следующая выставка не скоро. В Украине точно", - отметил карикатурист.

Смаль творит скульптуры, картины и книжную графику, но прежде всего известен в Украине и за ее пределами как политический карикатурист.