"Если бы чего не вышло": организаторы выставки в Киеве убрали карикатуру Смаля на Зеленского
Организаторы выставки Олега Смаля в библиотеке им. Леси Украинки убрали из экспозиции карикатуру на президента Украины Владимира Зеленского
Об этом Смаль написал в Facebook.
"Первый случай в биографии. Я не хочу, чтобы на мою выставку в библиотеке им. Леси Украинки приходили люди. Причина на фото. На пустом месте была карикатура на президента Зеленского. Мелочь, но я с такой выставкой выгляжу" храбрым "карикатуристом, который насмехается безжалостно над бывшими президентами и боится нынешнего ", - написал он.
Смаль добавил, что работа сняли организаторы выставки: "кабы чего не вышло".
"Простите, следующая выставка не скоро. В Украине точно", - отметил карикатурист.
- Смаль творит скульптуры, картины и книжную графику, но прежде всего известен в Украине и за ее пределами как политический карикатурист.
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