Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Благодарю Силы обороны Украины, которые держат Бахмут. Если бы Бахмут пал, то количество снарядов, которое прилетает в Бахмут, полетело бы на Константиновку, Славянск и Краматорск. Потому что линия фронта стала бы ближе к этим городам. Сейчас на себя все принимает Бахмут", - подчеркнул Лях.

По словам главы Славянской городской военной администрации, в Славянске сейчас проживает ориентировочно 50 тыс. человек.

"Местные наблюдают за событиями на линии фронта, наши сообщения об эвакуации действуют. За последние три недели количество людей уменьшилось примерно на 1000 жителей. Уже видим, что люди начали выезжать", - отметил Лях.