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Главная Война с Россией Если бы Бахмут пал, то те снаряды, которые падали там, полетели бы на Славянск, Константиновку и Краматорск, - глава городской ВА Лях
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Если бы Бахмут пал, то те снаряды, которые падали там, полетели бы на Славянск, Константиновку и Краматорск, - глава городской ВА Лях

24 апреля, 2023 понедельник
12:39
Война с Россией

Глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях сообщил, что люди начали выезжать из Славянска

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Благодарю Силы обороны Украины, которые держат Бахмут. Если бы Бахмут пал, то количество снарядов, которое прилетает в Бахмут, полетело бы на Константиновку, Славянск и Краматорск. Потому что линия фронта стала бы ближе к этим городам. Сейчас на себя все принимает Бахмут", - подчеркнул Лях.

По словам главы Славянской городской военной администрации, в Славянске сейчас проживает ориентировочно 50 тыс. человек.

"Местные наблюдают за событиями на линии фронта, наши сообщения об эвакуации действуют. За последние три недели количество людей уменьшилось примерно на 1000 жителей. Уже видим, что люди начали выезжать", - отметил Лях.

  • В ночь на 13 апреля вражеские войска обстреляли Славянск Донецкой области из С-300: одна ракета попала во двор школы, другая - около горводоканала
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что российский удар по Славянску 14 апреля повредил и разрушил более 50 жилых домов
  • В ночь на 18 апреля вражеские войска снова обстреляли Славянск Донецкой области двумя ракетами С-300 и двумя "шахедами"
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