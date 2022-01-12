"Если будут переговоры, мы примем участие": Боррель о роли ЕС в урегулировании агрессии РФ в отношении Украины

Об этом Боррель сказал в интервью изданию Ouest-France, передает "Интерфакс-Украина" .



"Но у меня есть уверенность, что США не будут играть в эту игру. Американский госсекретарь Энтони Блинкен мне очень ясно сказал, что ничего не будет обсуждаться и согласовываться без участия европейцев. Если будут переговоры, мы примем в них участие", - сказал Боррель.



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По мнению Борреля, РФ стремится восстановить модель безопасности Европы, которая была после Хельсинкских соглашений 1975 года.



"Но мир уже не тот, что был в советскую эру. Москва ставит предварительные условия. Неприемлемо, когда вам заявляют: "Вот мои условия, и если вы не согласны, у нас есть солдаты на украинской границе", - сказал Боррель.



В то же время глава европейской дипломатии отметил необходимость продолжать переговорный процесс.



"Какие бы ни были наши разногласия, мы должны говорить. За это дипломатам платят зарплату!" – сказал Боррель.



12 января Боррель прибыл во французский Брест, где проходят неформальные совещания Совета ЕС на уровне министров обороны и иностранных дел. Там дипломат рассказал о своем визите в Украину и о "воинственной атмосфере с более 100 тыс. хорошо вооруженных российских солдат с другой стороны".



"Россияне утверждают, что речь идет только об учениях, но есть причины для беспокойства", - сказал Боррель.

Напомним, 10 января в Женеве прошли переговоры США и РФ по НАТО, Украине и российским требованиям безопасности.

12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО, посвященное в частности ситуации вокруг Украины.