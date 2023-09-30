"Если будут критические попадания": какой график отключения света будет действовать в Черкасской и Полтавской области

Об этом сообщает медиа Черкасчины 18000 и интернет-издание Полтавщины.

Ситуация в Черкасской области

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сказал, что на уровне Украины достаточно генерации, чтобы обеспечить постоянное прохождение осенне-зимнего периода, но если РФ будет обстреливать критическую инфраструктуру, область введет графики отключений. По состоянию на 30 сентября все объекты критической инфраструктуры области обеспечены альтернативными видами питания.

"Если будут критические попадания в критические объекты, будем переходить на графики отключений. Сначала два часа нет, четыре есть. Если еще более критично, три часа нет, три есть. Крайний случай (около месяца мы так жили прошлой зимой) – это когда два часа есть свет, а четыре нет. Кстати, в большинстве областей такие графики, видимо, существовали более двух месяцев. Мы пытались делать все, чтобы у нас действовал "зеленый" график, по которому четыре часа свет есть, два нет", – сообщил Табурец.

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Положение дел на Полтавщине

"Полтаваоблэнерго" обновляет 12 почасовых графиков отключения света, разрабатываемых в год, но уверяет, что отключения станут более адаптивными для потребителей.

С 1 октября будут утверждены графики почасовых отключений с 13 графиками, которые разделены на 4 группы.

Узнать, к какой очереди относится ваш дом, можно по ссылке .

"Полтаваоблэнерго" объясняет, что на практике после предоставленных Укрэнерго лимитов электроэнергии будет выбирать одну из четырех групп. Одну очередь будут выключать, когда лимиты будут хорошие, но когда ситуация будет критическая, тогда будут выключать все четыре. Конкретно, какие лимиты электроэнергии предусмотрены в ту или иную очередь, пока не известно.

В каждой группе трехдневный цикл, чтобы одни и те же потребители не попадали в неудобные часы отключения света. Для этого время отключения электроэнергии смещается: если какого-нибудь потребителя выключали сегодня с 7:00 до 9:00, то завтра будут отключаться с 9:00 до 11:30.

"Полтаваоблэнерго" отмечает, что графики будут вводить только тогда, когда будут обстрелы энергетики или любые другие чрезвычайные ситуации, когда "Укрэнерго" докажет лимиты "Полтаваоблэнерго". В случае аварийных ситуаций могут вводиться ГАВы (графики аварийных отключений) или спецГАВы, тогда графики не будут работать, потому что будут выключать целые подстанции, чтобы сохранить всю энергосистему.

Графики в "Полтаваоблэнерго" были введены еще с 2015 года, но до полномасштабного вторжения их фактически не применяли, поэтому большинство населения о них не знало. В прошлом году "Полтаваоблэнерго" постоянно экспериментировала с графиками и усовершенствовала их, чтобы найти самый комфортный вариант для потребителей.