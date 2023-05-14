Об этом в эфире Еспресо заявил политолог и эксперт Центра политических исследований (Анкара) Орхан Гафарли.

"Нельзя сказать, что проправительственная коалиция очень ослабла. Опросы показывают, что они не будут меньшинством в парламенте. Если у них будет 42-43% и оппозиция придет к власти, то как оппозиция будет руководить, одобрять изменения в законодательство, начинать реформы с таким большим блоком у оппозиции. Если на выборах президента будет второй тур, то наверняка его результаты будет определять арифметика в парламенте - народ будет на это смотреть", - сказал он.

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Политолог сказал, что на муниципальных выборах люди проголосовали за мэра-оппозиционера, а в муниципальном парламенте большинство проправительственное.

"Муниципалитетам было тяжело принимать какие-то решения. Это создало проблему и народ увидел, что оппозиция и правительство не могут вместе работать. Если будет второй тур выборов президента, то будет важным определяющим фактором парламентская арифметика и кого поддержит кандидат с третьим результатом", - подытожил Гафарли. .