"Если будет возможность, сделаем": Данилов ответил, может ли Украина нанести удар по Крымскому мосту

Об этом он сказал в эфире Радио НВ .



"Если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем", - отметил Алексей Данилов.



Справка: Крымский или Керченский мост - построенный Россией мост для сообщения с временно оккупированным Крымом. Через него кафиры перемещают технику и войска на полуостров, а затем на материковую Украину.

Напомним, 11 февраля сообщали, что для оправдания агрессии против Украины РФ планирует взорвать Керченский мост.

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