"Если будет возможность, сделаем": Данилов ответил, может ли Украина нанести удар по Крымскому мосту
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина пока не может нанести удар по Крымскому мосту, однако по возможности это сделает
Об этом он сказал в эфире Радио НВ .
"Если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем", - отметил Алексей Данилов.
Справка: Крымский или Керченский мост - построенный Россией мост для сообщения с временно оккупированным Крымом. Через него кафиры перемещают технику и войска на полуостров, а затем на материковую Украину.
- Напомним, 11 февраля сообщали, что для оправдания агрессии против Украины РФ планирует взорвать Керченский мост.
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