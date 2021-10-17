"Если будет нужно, и с оружием". Для разгона митингующих в Беларуси будут привлекать МЧС
Сотрудникам подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь следует готовиться к участию в подавлении антипрезидентских протестов
Их предупредил об этом глава ведомства Вадим Синявский, передает Еспресо.TV .
"Сегодня на МЧС, в случае внедрения чрезвычайного положения, возлагаются задачи по охране важных объектов и прекращение беспорядков, если потребуется, и с оружием в руках", - сказал министр в своем обращении к личному составу, текст которого размещен на сайте белорусского МЧС.
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При этом Синявский обещал, что режим Лукашенко позаботится о "правовой, социальной и личной защите работников МЧС, а также членов их семей".
Справка
Синявский начинал карьеру во внутренних войсках, где служил еще при СССР.
Затем работал в службе охраны самопровозглашенный президента Беларуси Александра Лукашенко.
На должность главы МЧС РБ предназначен в марте 2021 года. К тому руководил милицией в Гродненской области, где, в частности, руководил разгонами мирных акций после последних так называемых выборов президента 9 августа 2020 года.
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