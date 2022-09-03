Если будет газ, проблем с отоплением не будет, - глава Криворожского РВА

Об этом в эфире Эспрессо сказал начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко.

"Котельные технически проверены и готовы к отопительному сезону. Если будет газ, то никаких проблемных вопросов отопления не будет. Идет заготовка твердого отопления - и уголь, и дрова, и пеллеты. Некоторые общины перешли на современные пеллетные котельные, которые не зависят от газа , кто-то переходит на электроотопление. Мы готовы к ситуациям, которые могут быть", - рассказал он.