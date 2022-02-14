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Главная война с Россией Если будет большая война, то Украина останется существовать, а вот украинская олигархия – нет, – политконсультант Божко о выезде олигархов за границу на фоне угрозы со стороны РФ
Эксклюзив

Если будет большая война, то Украина останется существовать, а вот украинская олигархия – нет, – политконсультант Божко о выезде олигархов за границу на фоне угрозы со стороны РФ

14 февраля, 2022 понедельник
17:18
война с Россией терроборона

Политконсультант Ярослав Божко считает "актом презрения" информацию о вылете ряда бизнесменов и олигархов из Украины на фоне возможного полномасштабного вторжения РФ

Об этом он заявил в эфире программы "Неделя с Марией Гурской" на Еспресо.TV.

"Самое важное, это не то, что расценивать этот вылет олигархов из Украины, как некий символический шаг, словно они знают больше Генерального штаба или руководства Украины или других государств. Я бы сказал, что это акт политического презрения, нежелание разделить тяжелую судьбу со своими людьми в этот момент", – сказал Божко.

По его мнению, если в стране война, то все, в том числе, и богатые люди должны сообща нести это бремя.

"Иначе после этой войны их здесь никто не захочет видеть в глаза. Вопрос не в том, что они там побоялись чего-то и вылетели – бояться это свойственно. Проблема в том, что в этих стратегических условиях олигархия не становится союзником украинского государства, не становится дополнительной опорой, а наоборот, делает все, чтобы выкачать больше денег из этой страны", - добавил политконсультант.

Он добавил, что в большинстве своем, кроме исключений, олигархи являются носителями пророссийского курса и косвенно могут подыгрывать врагу.

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"Если в Украине будет новая большая война, то Украина все равно останется существовать, а вот украинская олигархия уж точно нет", - подытожил Божко.

  • По данным издания УП, украинские олигархи и известные бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами. К примеру, 13 февраля некоторые олигархи покинули страну.

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олигархи
Неделя с Марией Гурской
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