Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"ПВО не всесильна, главное - правильное ее расположение для защиты наших объектов. Задача номер один ПВО - с использованием средств радиолокационной разведки обнаруживать на дальних подступах летящие в нашу сторону объекты. А время реагирования - это уже другой вопрос. Для нас задача, чтобы остановить врага, - это собственными ресурсами ускорить изготовление большого количества беспилотных летальных аппаратов с мощной загруженностью по взрывчатым веществам, чтобы начать бомбить Россию хотя бы вглубь 500-800 км. Это достаточно ускорит у россиян желание закончить войну", - сказал генерал.

Сергей Кривонос добавил, что пока мы небольшим количеством беспилотников наносим одиночные точечные удары по российской территории, это врага не останавливает.

"А вот адекватный ответ по количеству поражения их объектов, может противника остановить. Поэтому нужно как можно быстрее наращивать наши способности по нескольким направлениям. Первое – собственное производство, а второе – дипломатический фронт, чтобы союзники предоставили нам средства поражения значительно большей дальности. А еще и третье - дожать наших американских партнеров, чтобы скорее заработал ленд-лиз в том объеме, который мы ожидали, но пока этого нет", - отметил Кривонос.