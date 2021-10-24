Если больницы будут заполняться такими темпами, через 10-14 дней будет коллапс, - врач Тарас Жиравецкий
Украине крайне необходим новый план остановки пандемии COVID-19, так как нынешние меры себя полностью не оправдывают
С таким заявлением у себя на ТГ-канале в воскресенье, 24 октября 2021, выступил львовский врач, руководитель одной из местных частных клиник Тарас Жиравецкий, передает Еспресо.TV .
Подобную ситуацию он объясняет "появлением нового штамма "Дельта плюс".
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"У нас катастрофа по госпитализациях - 5924 в сутки это новый рекорд ... Если больницы будут такими темпами заполняться, будет коллапс через 10-14 дней. Не хватит медиков и кроватей, пожалуй, тоже", - говорит Жиравецкий, обращая внимание на новую ковидную статистику .
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"Нужен новый план остановки волны, так как только вакцинацией мы этого не сделаем, к сожалению", - отметил врач.
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