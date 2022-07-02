Если белорусы снова выйдут на протесты, то Лукашенко снесут быстро, как Каддафи, - Климкин

Об этом он рассказал ТСН.ua.

"Когда они поймут эту эмоцию, что теперь погибают белорусы, а не война которую они видят по российским каналам. Снова могут выйти. И это будет означать очень быстрый, почти внезапный конец для Лукашенко. Снесут очень быстро, как Каддафи", - отметил дипломат. .

По его словам, причиной митингов в Беларуси могут стать потери в белорусской армии и массовый переход белорусов на украинскую сторону.

1 июля белорусская журналистка Наталья Радина убеждена, что в случае вступления Беларуси в войну против Украины большинство белорусских военнослужащих будут сдаваться в плен или погибнут.

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