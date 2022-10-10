Если белорусы пересекут границу, то их ждет много сюрпризов и смерть, - заместитель главы Ривненского облсовета Бучинский
Заместитель главы Ривненского областного совета Алексей Бучинский заявил, что область полностью готова к возможному вторжению со стороны Беларуси
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"
"Сейчас уже не 24 февраля. Сегодня ситуация очень изменилась. Если Лукашенко решится вступить в войну против Украины и беларусская армия пересечет границу, то их ждет очень много неприятных сюрпризов", - рассказал Бучинский.
Заместитель главы Ривненского областного совета подчеркнул, что все области, граничащие с Беларусью, готовы к возможным провокациям со стороны режима Лукашенко.
"Если белорусы примут решение заходить на территорию Ривненщины или в другую нашу область, то мы их встретим достойно. Для них мы подготовили очень много интересных сюрпризов. На Ривненщине белорусов ждет только смерть", - добавил он.
- 10 октября ОК "Север" сообщило, что наступательные действия и прорывы границы со стороны Беларуси и России не зафиксированы
- Также представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Лукашенко пока не принял окончательного решения о вступлении Беларуси в войну против Украины
- Кроме того, на границе с Беларусью подразделения МВД строят и укрепляют фортификационные сооружения, наращивают огневую поддержку и укрепляют линии обороны.
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