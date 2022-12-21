Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Если белорусская армия пересечет границу Украины - это будет последний день независимости Беларуси в виде государства. Какая бы эта армия ни была, но это армия Беларуси. Эта армия должна подчиняться руководителю государства, если бы он не назывался. И это последний бастион, который еще есть" за спиной Лукашенко. Я уверен, что мы сможем остановить и разбить их. А потом, скорее всего, Беларусь как независимое государство может исчезнуть", - считает Ягун.

По словам генерал-майора, как фейковое государство, Беларусь останется. Потому что России выгодно иметь в международных организациях еще один голос.

"А государство Беларусь, валюта, полиция, спецслужбы, армия – это все растворится в российской империи. Это на надежду Путина, как раз тот глоток, который может продлить его жизнь, его власть еще на небольшой промежуток времени. Он сейчас делает все, чтобы остаться у власти. У Путина нет перспектив победы, его уже серьезно не воспринимают нигде", - добавил Ягун.

15 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что не исключает наступления кафиров в Киев из Беларуси. Российская Федерация может повторить наступление на Киев в январе-феврале 2023 года. В настоящее время страна-агрессорка готовит около 200 тыс. новых военных.

В свою очередь американские аналитики оценили возможность вступления Беларуси в войну против Украины после встречи Лукашенко и Путина 19 декабря.

Уже 19 декабря Путин посетил Минск, где встретился с Лукашенко. Также на встречу с белорусским коллегой прибывал глава минобороны РФ Сергей Шойгу.

После этого американские аналитики заявили , что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, во время встречи в Минске отказал российскому диктатору Владимиру Путину пойти на дальнейшие интеграционные уступки.

20 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что военные Беларуси и РФ продолжают находиться вблизи границ с Украиной . А командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул , что уровень военной угрозы со стороны Беларуси постепенно растет.

Впоследствии пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии Эспрессо сказал , что ситуация по линии границы с Беларусью и в пограничнии остается контролируемой - не зафиксировано перемещение или резкое увеличение военной техники или живой силы, а граница максимально усилена.

Однако появилась информация от Белорусского Гаюна, что Россия начала опрокидывание на юг Беларуси техники, ранее привезенной на полигоны с мобилизованными ВС РФ. 20 декабря фиксировали перевозку танков, грузовиков и личного состава вооруженных сил России с белорусских полигонов в северной и центральной частях страны. Однако представитель Государственной пограничной службы Украины отметил, что наряду с белорусско-украинской границей не зафиксировано резкого увеличения ни военной техники, ни личного состава российских военных.

Кремль давит на белорусского самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, чтобы тот пошел на требования России, а не маневрировал

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