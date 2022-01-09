Если батальон терробороны возникнет в каждом райцентре, врагу будет очень сложно воевать с Украиной, - пресс-секретарь резервистов

Председатель Совета резервистов 112-й бригады ТРО Антон Голобородько рассказал, для чего это нужно. Об этом передает АрмияInform.



"Вспомним историю, когда (в начале вторжения войск РФ на украинскую территорию, - ред.) мы смотрели на карты, которые обнародовали западные СМИ, где россияне "стремительными ударами" с севера и с юга якобы прорываются в Киев, даже Крым соединяют с Приднестровьем сухопутным коридором из России, отрезая все Черное море, это очень "красиво" и легко можно изобразить на карте, но если мы посмотрим, что в каждом населенном пункте, по новому закону, в частности в таком, как Одесса (а там должна быть целая бригада территориальной обороны, плюс еще одна бригада в области, и в каждом районном центре – по батальону), то для оккупанта появляется большая дилемма.



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Подходя к каждому большому городу, он будет сталкиваться с выбором – что делать: брать в окружение населенный пункт и штурмовать его или обходить и идти дальше? Если каждый населенный пункт окружать и штурмовать, то все это превращается в бесконечный ад затяжных боев в городе, которые мы знаем, - очень сложная затея", - пояснил Голобородько.



"Территориальная оборона - это сила, которая должна превратить даже мысль о полномасштабной атаке на Украину в какую-то глупую шутку", - подытожил Антон Голобородько.





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