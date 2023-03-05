Об этом в эфире Еспресо заявил бывший постоянный представитель Молдавии в ООН Алексей Тулбуре.

"Около 1,5 тыс. российских военных находятся на территории Приднестровья. Часть из них - местные с российским гражданством. Так называемая армия "ПМР" - пять-шесть тысяч. В случае, если эти люди предпримут какие-либо действия в отношении Кишинева, я думаю, что мгновенно будет обращение от Молдовы к Украине. Если они будут совершать действия в направлении Одессы, то никакого обращения не будет", - отметил он.

Дипломат добавил, что Украина вынуждена там держать определенное количество подразделений, чтобы обезопасить себя от этой угрозы.

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"ВСУ быстро разберутся с этой группировкой. У этих людей слабая боевая подготовка, слабое оружие - старое, советское. Моя точка зрения - большой военной угрозой они не являются. Если они пойдут на Кишинев, то будет обращение к Киеву и Бухаресту о помощи. Я думаю, что ВСУ разберутся с этими войсками в течение суток. Если безумцам в Кремле придет в голову идея обстреливать Молдову, мы думаем. что ПВО Украины нас защитит. Мы также рассчитываем на помощь Румынии, она бы могла нам помочь", - подытожил Тулбуре.