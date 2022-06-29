Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Военная администрация Киева неоднократно сообщала о том, что в области строятся дополнительные фортификационные и инженерные укрепления. Это единственное, что можно было озвучить. Поэтому можно сказать, что украинские войска готовятся к возможному повторному наступлению из Беларуси. Я и многие другие эксперты неоднократно отмечали то, что белорусская армия своими маневрами сковывает украинскую группировку войск на Севере Украины", - рассказал Киричевский.

Киричевский также добавил, что по разным данным белорусская армия составляет от 40 до 60 тыс. военных.

"По разным данным белорусская армия до войны России против Украины имела 40 тыс. военных. Сейчас количество войск Беларуси оценивается в 60 тыс. Реальное боеспособное войско в Беларуси составляет 6-8 тыс. военных. Поэтому вполне вероятно, что если официальный Минск вступит в войну против Украины, то белорусская армия будет использовать ту же тактику, что и россияне.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Беларуси и призвал их не участвовать в войне на Украине.

28 июня спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник сообщил, Беларусь усилила

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