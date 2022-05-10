Если Америка захочет перестроить свою экономику на военную, то плохо будет не только России, но и Китаю, - дипломат Омелян

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



Омелян отметил, что нынешние военные и экономические силы Штатов показывают, что при необходимости США могут противостоять не только РФ, но и Китаю.

"На заводе "Javelin", который недавно посещал Байден, всего-навсего работают 250-260 рабочих. То есть американцы этим небольшим заводом закрывают все потребности и Украины, но и многих армий мира. Если же Америка захочет перестроить свою экономику на военную, то плохо будет не только России, а и Китаю. Это тоже хороший сигнал всему миру", - отметил дипломат.

Также Омелян подчеркнул, что подписание закона о ленд-лизе показывает, что Штаты готовы к конкретным действиям, а не только к выражению своей позиции относительно тех или иных событий.

"Ленд-лиз для Украины – это случай, когда демократия показывает, что кроме добрых слов у нее есть еще и кольт в руках. Штаты будут арсеналом демократии в мире", – сказал он.

Президент США Джо Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины в понедельник, 9 мая



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