Если Америка захочет перестроить свою экономику на военную, то плохо будет не только России, но и Китаю, - дипломат Омелян
Дипломат Владимир Омелян убежден, что ленд-лиз показал, что Штаты готовы не только словесно поддерживать Украину и демократию в мире, но и готовы бороться за нее
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
Омелян отметил, что нынешние военные и экономические силы Штатов показывают, что при необходимости США могут противостоять не только РФ, но и Китаю.
"На заводе "Javelin", который недавно посещал Байден, всего-навсего работают 250-260 рабочих. То есть американцы этим небольшим заводом закрывают все потребности и Украины, но и многих армий мира. Если же Америка захочет перестроить свою экономику на военную, то плохо будет не только России, а и Китаю. Это тоже хороший сигнал всему миру", - отметил дипломат.
Также Омелян подчеркнул, что подписание закона о ленд-лизе показывает, что Штаты готовы к конкретным действиям, а не только к выражению своей позиции относительно тех или иных событий.
"Ленд-лиз для Украины – это случай, когда демократия показывает, что кроме добрых слов у нее есть еще и кольт в руках. Штаты будут арсеналом демократии в мире", – сказал он.
- Президент США Джо Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины в понедельник, 9 мая
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