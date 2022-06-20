Если агрессия РФ не прекратится в Украине, могут пострадать другие страны, - президент Австрии
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен разделяет обеспокоенность стран Балтии, а также Финляндии и Швеции, что агрессия РФ не прекратится в Украине
Об этом он заявил в комментарии АРА во время участия в саммите "Триморья" в Риге, передает Укринформ .
"Если почитать заявления и статьи, которые Путин сделал за последний год, может сложиться впечатление, что он хочет восстановить царскую империю, которая была до Первой мировой войны. Это все - причины для серьезного беспокойства", - заявил австрийский президент.
Ван дер Беллен заявил, что понимает "глубокую обеспокоенность всех балтийских стран, а также Финляндии и Швеции, что агрессия не прекратится в Украине, и если мы ее не остановим, то могут пострадать и другие страны".
- Ранее президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил, что РФ не удастся разделить европейских союзников, и они сделают "все возможное, чтобы прекратить российскую захватническую войну" .
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