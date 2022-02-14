Эскалация вокруг украинских границ является беспрецедентным вызовом для мира, поэтому безопасность Украины - это и безопасность Европы, - Зеленский

Об этом президент сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Сегодня, в продолжение нашего разговора с господином канцлером в Брюсселе, вопросы вызовов безопасности и мирного процесса были главной темой наших переговоров. Именно в Украине сегодня решается будущее архитектуры европейской безопасности, частью которой является наше государство. Мы говорили о ключевых подходах к этому важному процессу. О необходимости закладывания в эту архитектуру конкретных юридических гарантий, способных оградить государство Украина", - сказал Зеленский.



Президент отметил, что у Украины и Германии есть общее видение в том, что эскалация на границе представляет беспрецедентный вызов для Европы и мира. По словам Зеленского, в таком случае помощь Украине, укрепление устойчивости и обороноспособности являются выигрышными для всех.

"Я еще раз повторил, что Украина - надежный союзник и настоящий форпост демократии в регионе. Без Украины создание действенной архитектуры безопасности в Европе невозможно. Поэтому сегодня, во время беспрецедентных вызовов, чрезвычайно важна усиленная поддержка Украины со стороны наших партнеров - поддержка безопасностная, экономическая, энергетическая. Именно об этом мы сегодня с господином Шольцом и говорили", - заметил глава государства.



Шольц на встрече подчеркнул, что Германия полностью поддерживает территориальную целостность Украины, суверенитет, готова поддерживать и работать в рамках Крымской платформы для прекращения временной оккупации украинских территорий.



"Мы обсудили введение комплексного пакета санкций против вероятной агрессии. Моя позиция четкая – наиболее действенным подходом в сдерживании агрессии является применение превентивных сигналов", – сказал Зеленский.



Также стороны говорили о поставках военной техники, торговле и немецких инвестициях в Украину.





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