Эскалация военного конфликта со стороны России является ключевым риском для экономики, - НБУ
Заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук заявил, что среди ключевых рисков для украинской экономики есть неопределенность в отношении эскалации военного конфликта с Россией
Об этом Николайчук сообщил во время брифинга в четверг, 9 декабря.
"Ключевыми рисками для экономики является эскалация военного конфликта с Россией и более длинный, чем ожидалось, ценовой всплеск в мире", - сказал Николайчук.
По словам чиновника, длительная неопределенность по поводу эскалации военного конфликта с РФ может ухудшить инфляционные ожидания. Кроме того, это может сказаться на отсрочке инвестиционных решений, что в свою очередь будет сдерживать восстановление экономики.
Еще один связанный геополитический риск – это прогноз, что высокие цены на газ будут удерживаться дольше, чем предполагалось.
"Актуальным также остается и риск дальнейшего подорожания продовольствия в мире. Эти факторы из-за вторичного эффекта могут обусловить охват инфляцией все более широкого спектра товаров и услуг из потребительского набора. Более длительная и более высокая инфляция в мире, особенно ее всплеск в странах Центрально-Восточной Европы, также может создавать давление на внутренние цены в Украине", - подчеркнул Николайчук.
Замглавы Нацбанка пояснил, что экономические последствия распространения новых вариантов коронавируса создают неопределенности. Однако вероятнее всего, они будут носить стагфляционный характер - состояние экономики, когда падение и застой производства сопровождаются безработицей и постоянным ростом цен. Это будет связано с логистическими и производственными проблемами.
"По-прежнему Национальный банк оценивает баланс рисков для своего базового прогноза инфляции и учетной ставки как смещенный вверх", - добавил Николайчук.
- Напомним, НБУ повысил учетную ставку до 9% годовых.
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