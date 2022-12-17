Об этом в эфире Еспрессо заявил израильский военный аналитик Иголь Левин,

"Когда Украина перешла в контрнаступление в конце августа - начале сентября у Путина был выбор - эскалация и деэскалация. Он выбрал первое - начал мобилизацию. Мы видим, что она с треском и скрипом, но удалась. Они сотни тысяч людей смогли мобилизовать и еще мобилизуют", - отметил он.

По мнению Левина, эскалация подразумевает только одну логику – продолжение войны на долгие годы.

"Не может быть полноценного запуска военной машины, а затем заниматься кровавым "тяни-толкай" на Донбассе. Это не имеет смысла и рациональности даже для Кремля", - подчеркнул аналитик.

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Он сказал, что Киев важен - это политический, административный, экономический центр.

"С даже не падением, а окружением и полной изоляцией - это нивелирует все неудачи. Крейсер "Москва", Змеиный, отступление, все блестящие операции ВСУ. Это все не имеет смысла. Один такой успех омрачает все их неудачи. Для них - это желанная цель. Если они верят, что они могут засыпать мясом, как под Бахмутом. Они вполне серьезно могут иметь такие планы", - подытожил Левин.