Эскалация подразумевает продолжение войны, а окружение Киева нивелирует для россиян все их неудачи, - военный аналитик Левин
Все успехи Вооруженных сил Украины не будут иметь значения, если российская армия сможет окружить Киев – один такой успех омрачает все их неудачи
Об этом в эфире Еспрессо заявил израильский военный аналитик Иголь Левин,
"Когда Украина перешла в контрнаступление в конце августа - начале сентября у Путина был выбор - эскалация и деэскалация. Он выбрал первое - начал мобилизацию. Мы видим, что она с треском и скрипом, но удалась. Они сотни тысяч людей смогли мобилизовать и еще мобилизуют", - отметил он.
По мнению Левина, эскалация подразумевает только одну логику – продолжение войны на долгие годы.
"Не может быть полноценного запуска военной машины, а затем заниматься кровавым "тяни-толкай" на Донбассе. Это не имеет смысла и рациональности даже для Кремля", - подчеркнул аналитик.
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Он сказал, что Киев важен - это политический, административный, экономический центр.
"С даже не падением, а окружением и полной изоляцией - это нивелирует все неудачи. Крейсер "Москва", Змеиный, отступление, все блестящие операции ВСУ. Это все не имеет смысла. Один такой успех омрачает все их неудачи. Для них - это желанная цель. Если они верят, что они могут засыпать мясом, как под Бахмутом. Они вполне серьезно могут иметь такие планы", - подытожил Левин.
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