Об этом на условиях анонимности рассказывают источники Bloomberg.

Издание утверждает, что российские чиновники и представители высшего звена бизнеса нервно следили за маргинальными представителями политикума, получившими рычаги влияния на Путина.

Один высокопоставленный чиновник сравнил текущую ситуацию с военной диктатурой, но без военного переворота, который обычно предшествует ей.

Инсайдеры Bloomberg упоминают Евгения Пригожина, основателя ЧВК Вагнера, известного своей компанией наемников и вербовкой заключенных из колоний для борьбы в Украине.

"Публичные призывы Пригожина к "немедленным сталинским репрессиям" против бизнес-магнатов, не имеющих достаточного энтузиазма в военных усилиях, заставили некоторых богатых россиян бояться за безопасность себя и своих семей", - пишет издание.

Bloomberg свидетельствует, что во время развертывания мобилизации в России чиновники тайком спрашивали друг друга, в безопасности ли члены семьи, опасаясь откровенно говорить, что отправили своих детей призывного возраста за границу.

"Однако беспокойство не стало толчком к сопротивлению Путину. Почти девять месяцев войны лишь подтвердили мнение представителей деловой и экономической элиты о том, что вторжение Путина было катастрофической ошибкой, обреченной страной на изоляцию и слабость", - говорится в тексте.

По словам людей, близких к руководству, даже в правительстве есть те, кто тихо выступает против борьбы, но слишком напуганы, чтобы говорить об этом.

Автор материала утверждает, что у Путина нет другого выхода, кроме как полагаться на таких агрессивных игроков как Пригожин и Рамзан Кадыров.

"Пригожин ведет себя как параллельное правительство, - сказал Андрей Колесников из Фонда Карнеги за международный мир. - Он может конкурировать за власть, если не при Путине, то после него".

Офицер ВСУ Игорь Лапин 2 ноября выступил в эфире телеканала "Еспресо", утверждая, что скоро сможем увидеть конфликт между Кадыровым и Пригожиным

6 ноября Андрей Пионтковский заявил, что война в Украине может перерасти в гражданскую войну внутри России.

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