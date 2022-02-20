Эскалация на Донбассе: 19 феврал0я российские оккупанты совершили 135 обстрелов, с начала суток - восемь нарушений, двое украинских военных погибли, пятеро - ранены

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

За прошедшие сутки, 19 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 136 нарушений, 116 из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Российские оккупационные войска обстреляли:

Семь раз Новотроицкое - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, артиллерии калибра 122 мм и автоматических станковых гранатометов.

Гранитное - из артиллерии калибра 122 мм.

Четыре раза Старогнатовку - из артиллерии калибра 152мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Три раза Новоселовку - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Дважды Болотенное - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.

Дважды Водяное - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Широкино - из минометов калибра 120 мм.

Три раза Мироновский - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Пять раз Новогнатовку - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Четыре раза Светлодарск - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Четыре раза Травневое - из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов.

Четыре раза Лобачево - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Дважды Пивденное - из минометов калибра 82 мм, противотанковых управляемых комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Пять раз Новозвановку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Пять раз Луганское - из минометов калибра 120 мм и 82мм, автоматических станковых гранатометов и ручного противотанкового гранатомета, станкового противотанкового гранатомета.

Дважды Авдеевку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых комплексов.

Девять раз Счастье - из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Пять раз Крымское - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Четыре раза Марьинку - из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов.

Дважды Опытное - из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Четыре раза Нью-Йорк - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Дважды Лопаскино - из минометов калибра 82 мм.

Пять раз Новолуганское - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Пять раз Станицу Луганскую из танка, артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Три раза Причепиловку - из минометов калибра 120 мм.

Сизое - из минометов калибра 120 мм.

Новогригоровкку - из артиллерии калибра 122 мм.

Семь раз Троицкое - из минометов калибра 120 мм.

Старый Айдар - из артиллерии калибра 122 мм.

Четыре раза Шумы - из минометов калибра 120мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Пять раз Зайцево - артиллерии калибра 152 мм и 122мм, минометов калибра 120 мм.

Пять раз Станицу Луганскую - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, БМП, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Дважды Трехизбенку - из минометов калибра 120 мм.

Дважды Богдановку - из минометов калибра 120 мм.

Авдеевку - из минометов калибра 120 мм.

Новоселовку Вторую - из минометов калибра 120 мм.

Новотошковское - из минометов калибра 120 мм.

Новоалександровку - из минометов калибра 120 мм.

Чермалик - из минометов калибра 120 мм.

Дважды Пески - из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Новогнатовку - из минометов калибра 120 мм.

Опытное - из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях. Один военнослужащий получил боевую травму.

За текущие сутки со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 8 нарушений, 7 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Дважды обстреляли Красногоровку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Авдеевку - из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Гранитное - из минометов калибра 120 мм.

Старогнатовку - из минометов калибра 82 мм.

Луганское - из минометов калибра 120 мм.

Опытное - из минометов калибра 120 мм.

Пески - из минометов калибра 82 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

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