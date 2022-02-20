Эскалация на Донбассе: 19 феврал0я российские оккупанты совершили 135 обстрелов, с начала суток - восемь нарушений, двое украинских военных погибли, пятеро - ранены
За минувшие сутки, 19 февраля, российские оккупационные войска 136 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, а 20 февраля совершили 8 обстрелов
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
За прошедшие сутки, 19 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 136 нарушений, 116 из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Российские оккупационные войска обстреляли:
Семь раз Новотроицкое - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, артиллерии калибра 122 мм и автоматических станковых гранатометов.
Гранитное - из артиллерии калибра 122 мм.
Четыре раза Старогнатовку - из артиллерии калибра 152мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Три раза Новоселовку - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
Дважды Болотенное - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
Дважды Водяное - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Широкино - из минометов калибра 120 мм.
Три раза Мироновский - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов.
Пять раз Новогнатовку - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
Четыре раза Светлодарск - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Четыре раза Травневое - из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов.
Четыре раза Лобачево - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
Дважды Пивденное - из минометов калибра 82 мм, противотанковых управляемых комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Пять раз Новозвановку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
Пять раз Луганское - из минометов калибра 120 мм и 82мм, автоматических станковых гранатометов и ручного противотанкового гранатомета, станкового противотанкового гранатомета.
Дважды Авдеевку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых комплексов.
Девять раз Счастье - из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Пять раз Крымское - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
Четыре раза Марьинку - из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов.
Дважды Опытное - из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Четыре раза Нью-Йорк - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Дважды Лопаскино - из минометов калибра 82 мм.
Пять раз Новолуганское - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
Пять раз Станицу Луганскую из танка, артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
Три раза Причепиловку - из минометов калибра 120 мм.
Сизое - из минометов калибра 120 мм.
Новогригоровкку - из артиллерии калибра 122 мм.
Семь раз Троицкое - из минометов калибра 120 мм.
Старый Айдар - из артиллерии калибра 122 мм.
Четыре раза Шумы - из минометов калибра 120мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
Пять раз Зайцево - артиллерии калибра 152 мм и 122мм, минометов калибра 120 мм.
Пять раз Станицу Луганскую - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, БМП, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Дважды Трехизбенку - из минометов калибра 120 мм.
Дважды Богдановку - из минометов калибра 120 мм.
Авдеевку - из минометов калибра 120 мм.
Новоселовку Вторую - из минометов калибра 120 мм.
Новотошковское - из минометов калибра 120 мм.
Новоалександровку - из минометов калибра 120 мм.
Чермалик - из минометов калибра 120 мм.
Дважды Пески - из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.
Новогнатовку - из минометов калибра 120 мм.
Опытное - из минометов калибра 120 мм.
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях. Один военнослужащий получил боевую травму.
За текущие сутки со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 8 нарушений, 7 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Дважды обстреляли Красногоровку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Авдеевку - из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Гранитное - из минометов калибра 120 мм.
Старогнатовку - из минометов калибра 82 мм.
Луганское - из минометов калибра 120 мм.
Опытное - из минометов калибра 120 мм.
Пески - из минометов калибра 82 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.23
Покупка 28.23Продажа 28.61
-
EUR
Покупка 32.01Продажа 32.57
- Актуальное
- Важное