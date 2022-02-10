Эскалацией в море РФ добивается согласия с ее видением Минских соглашений от Макрона, желающего выглядеть миротворцем и выиграть выборы, - нардеп Осадчук

Об этом он сказал в эфире "Содержательно" на Еспресо.TV.



По мнению Осадчука, заявление премьер-министра Великобритании Джонсона о ближайших днях как "самом опасном моменте" вокруг Украины - это реакция на неудачные дипломатические попытки Макрона.



"Он не собирался ехать ни в Москву, ни в Киев, потому что у него сейчас предвыборная кампания. Ему нужно выигрывать выборы президента Франции в апреле. Так сложились обстоятельства и Макрон решил воспользоваться этой ситуацией, чтобы продемонстрировать лидерство. Есть определенный позитив, потому что он в Москве не сдал позиции Украины, но он хотел однозначно вернуться в Париж миротворцем, победителем, человеком, разрешившим конфликт в Европе. И Путин не был готов делать ему такой подарок", - считает нардеп.



Он отметил, что как только Макрон вернулся в Париж, появилась информация, что Россия готовит маневры в Черном море.



"Заявление Джонсона, и я абсолютно верю этим данным разведки и политиков, что они специально эксалируют, чтобы дать четкий сигнал Макрону: "Или ты с нами будешь соглашаться, - речь идет о выполнении Минских соглашений в их трактовке, - "или мы будем вести себя как будем и подарков от нас не жди".

Визит Макрона был хорош для нас, потому что он не сдал наши интересы, но с другой стороны, мы получили определенную эскалацию со стороны Москвы. Это следствие действий французской дипломатии", - подытожил Осадчук.

10 февраля шесть крупных десантных кораблей Северного и Балтийского флотов РФ завершили переход в оккупированный Севастополь.

МИД Украины выразил протест из-за решения РФ блокировать судоходство в части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива. В Вооруженных Силах Украины считают, что Россия злоупотребила международным правом, и эти действия являются очередной угрозой суверенитету Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал это "ползучей оккупацией" и призвал партнерские страны закрыть порты для кораблей РФ.