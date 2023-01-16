Эскадрон танков Challenger 2, пушки, бронетехника, дроны и артснаряды: Великобритания объявила о большом пакете военной помощи Украине
Великобритания объявила о крупном пакете военной помощи Украине. В него входят танки, бронетехника, БПЛА и артснаряды
Об этом сообщили в минобороны Великобритании.
"В рамках пакета значительной военной помощи для ускорения успеха Украины Великобритания отправит в Украину эскадрон танков Challenger 2", – сообщили в твиттере министерства.
Как добавил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, в целом в пакет помощи от Великобритании входят:
- 14 танков "Challenger 2";
- 30 орудий AS90;
- 100 единиц бронетехники, включая БТР "Бульдог";
- десятки БПЛА;
- 100 000 артиллерийских снарядов;
- 100 "усовершенствованных ракет";
- запасные части для поддержки украинских танков и бронированных машин.
Выступая в Палате общин, министр обороны Британии Бен Уоллес подчеркнул, что союзники Украины должны "ускорить наши коллективные усилия, чтобы резко, экономически и военно сохранить давление" на Путина. Он назвал новый пакет помощи "важнейшим на сегодняшний день для ускорения успеха Украины".
- То, что Великобритания предоставит Украине танки Challenger 2, во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 14 января подтвердил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
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