Об этом сообщили в минобороны Великобритании.

"В рамках пакета значительной военной помощи для ускорения успеха Украины Великобритания отправит в Украину эскадрон танков Challenger 2", – сообщили в твиттере министерства.

Как добавил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, в целом в пакет помощи от Великобритании входят:

14 танков "Challenger 2";

30 орудий AS90;

100 единиц бронетехники, включая БТР "Бульдог";

десятки БПЛА;

100 000 артиллерийских снарядов;

100 "усовершенствованных ракет";

запасные части для поддержки украинских танков и бронированных машин.

Выступая в Палате общин, министр обороны Британии Бен Уоллес подчеркнул, что союзники Украины должны "ускорить наши коллективные усилия, чтобы резко, экономически и военно сохранить давление" на Путина. Он назвал новый пакет помощи "важнейшим на сегодняшний день для ускорения успеха Украины".

То, что Великобритания предоставит Украине танки Challenger 2, во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 14 января подтвердил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

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