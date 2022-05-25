Эшелон устаревших танков Т-62, который россияне сняли с консервации, прибыл в Мелитополь

Об этом сообщили в отчете Запорожской ОВА.

Танки Т-62 РФ сняла с консервации

"Эшелон устаревших танков Т-62, который россияне все-таки сняли с консервации, сегодня прибыл в Мелитополь. Танки оснащены пушками с калибром 115 мм. Интересно, как они горят от Джавелинов и NLAW", - говорится в отчете ОВА.

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