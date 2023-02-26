Эшелон с техникой и военнослужащими ВС РФ выбыл из Беларуси в Ростовскую область
25 февраля эшелон с техникой и военнослужащими ВС РФ выбыл из Слонима в Ростовскую область
Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларусски гаюн".
Стало известно, что 25 февраля со станции Слоним (Гродненская область) на станцию Матвеев-Курган (Ростовская область РФ, примерно в 30 км от границы с Украиной) был отправлен военный эшелон РФ.
В составе находился 51 вагон, из них:
- 5 пассажирских вагонов (с личным составом ВС РФ: ≈250 человек);
- 3 крытых вагона (со снаряжением);
- 43 вагона-платформы.
Расчетная дата прибытия на станцию назначения - 4 марта.
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Также добавляется, что 24 февраля стало известно об эшелоне с техникой ВС РФ, который был замечен в Слониме. Среди техники было обнаружено: КШМ Р-149БМР "Кушетка-Б" и Р-149МА1, 2 КамАЗа (кунг), тентованный "Урал", бензовоз "Урал" и полевой командный пункт АПЕ-5 (на базе шасси КамАЗ).
"Таким образом РФ продолжает использовать инфраструктуру ВС РБ для обучения российских военных. Отъезд в зону боевых действий очередного эшелона с техникой и личным составом РФ - наглядное тому подтверждение", - говорится в сообщении.
Известно, что из Беларуси выбыло:
Техника – не менее 43 единиц (уточняется);
Личный состав – ≈ 250 человек.
- Напомним, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил , что сейчас Украина лучше готова к возможному вторжению из Беларуси, чем год назад. Однако пока признаков подготовки к наступлению с территории соседнего государства нет.
- 25 февраля стало известно, что согласно закону полоса границы Украины с Беларусью и Россией будет расширена до двух километров, территория будет заминирована.
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