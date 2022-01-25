"Еще верим в дипломатическое решение": главы МИД Австрии, Чехии и Словакии посетят зону ООС
Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что 7-8 февраля приедет в Украину, чтобы выразить свою поддержку на фоне усиления агрессии РФ, а также вместе с главами МИД Словакии и Австрии посетит Восток Украины
Об этом сообщает iDNES.cz.
"Липавский планирует прилететь (в Украину, - ред.) 7 и 8 февраля правительственным специальным рейсом из Братиславы, где встретит министра иностранных дел Словакии Ивана Корчка и министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга. С украинским коллегой (Дмитрием Кулебой, - ред.) они хотят посетить линии столкновения на Востоке Украины", - говорится в сообщении.
Липовский отметил, что Чехия все еще верит в дипломатическое разрешение вооруженного конфликта и поддерживает всю дипломатическую деятельность. Он также подчеркнул, что готов поддержать экономические санкции против РФ.
"Ответ должен быть быстрым и сильным", - сказал Липовский.
Министр добавил, что в связи с информацией о возможном вторжении России в Украину эвакуация чешских дипломатов пока не планируется. Кроме того, Липавский посоветовал гражданам Чехии не ездить на приграничные территории Украины.
- Напомним, в Киев приедет делегация Конгресса США , чтобы обсудить ситуацию с безопасностью и усиление поддержки Украины.
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