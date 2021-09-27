Еще в одном ТРЦ Киева открыли центр COVID-вакцинации

Об этом сообщила Соломенская РГА в Киеве в Facebook.

Вакцинироваться можно ежедневно с 11:00 до 16:00 по записи через helsi.me (или без предварительной записи). Улица Вадима Гетьмана, 6.

Тем, кто не имеет декларации с врачом, необходимо иметь паспорт и идентификационный код.

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В центре прививают такими препаратами AstraZeneca, Coronavac и Pfizer.