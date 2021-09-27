Еще в одном ТРЦ Киева открыли центр COVID-вакцинации
27 сентября в Киеве в ТРЦ COSMO Multimall открыли центр массовой вакцинации против коронавируса
Об этом сообщила Соломенская РГА в Киеве в Facebook.
Вакцинироваться можно ежедневно с 11:00 до 16:00 по записи через helsi.me (или без предварительной записи). Улица Вадима Гетьмана, 6.
Тем, кто не имеет декларации с врачом, необходимо иметь паспорт и идентификационный код.В центре прививают такими препаратами AstraZeneca, Coronavac и Pfizer.
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