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Еще в одном ТРЦ Киева открыли центр COVID-вакцинации

27 сентября, 2021 понедельник
11:17
Коронавирус ТРЦ COSMO Multimall

27 сентября в Киеве в ТРЦ COSMO Multimall открыли центр массовой вакцинации против коронавируса

Об этом сообщила Соломенская РГА в Киеве в Facebook.

Вакцинироваться можно ежедневно с 11:00 до 16:00 по записи через helsi.me (или без предварительной записи). Улица Вадима Гетьмана, 6.

Тем, кто не имеет декларации с врачом, необходимо иметь паспорт и идентификационный код.

В центре прививают такими препаратами AstraZeneca, Coronavac и Pfizer.

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Киев
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