Еще в марте россияне упустили шанс захватить Николаев, – генерал Марченко
Сил и средств, которые сейчас находятся в Николаеве, достаточно, чтобы отразить любые атаки врага
Об этом заявил генерал Дмитрий Марченко.
"Свой шанс захватить Николаев оккупанты упустили еще в марте. Сейчас в Николаеве очень хорошо построена оборона. Те силы и средства, которые находятся в Николаеве, – их достаточно, чтобы отразить любые атаки врага, что они успешно и делают", – сказал он. Марченко.
Генерал-майор ВСУ отметил, что командование "Юг" успешно уничтожает российские склады с боеприпасами и командные пункты, что существенно усложняет для армии РФ планирование любых наступательных действий.
Марченко уверен, что Николаев россиянам "точно не удастся захватить" и подчеркнул, что украинские военнослужащие на этом направлении готовы к любым сценариям и не будут отступать.
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Комментируя взимание российских сил на юг и возможную подготовку армии РФ к наступлению, Марченко сказал, что это демонстрационные действия, которыми они пытаются ввести в заблуждение Украину: "Постоянно у них там двигаются какие-то колонны из одной деревни в другую. Но тех сил и средств, какие у них есть – недостаточно для контрнаступательных действий в сторону Николаева".
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