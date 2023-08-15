Еще три облгаза, принадлежавших Фирташу, перешли в управление Нафтогаза

Об этом сообщает компания "Газсети", которая в составе "Группы Нафтогаз" координирует новоприсоединенные команды, занимается оптимизацией их работы, формирует стратегию развития.

"Интеграция предприятий - первый шаг в решении ключевой цели - обеспечить еще в трех областях устойчивое и эффективное функционирование каждого метра газораспределительной системы", - говорится в сообщении.

Газсети обещают, что работа новоприсоединенных облгазов теперь будет основываться на трех фундаментальных стандартах.

Первое: рационализация технической сферы. Это гарантия стабильного газоснабжения во всех областях – от бытовой до критической.

Второе: финансовая дисциплина. Это построение надежных договорных отношений с партнерами и ответственность перед страной за эксплуатацию государственных газораспределительных систем.

Третье: прозрачная коммуникация. Это создание максимального комфорта для клиентов и обеспечение вариативного сервиса.

В настоящее время они внедряются на предприятиях, интегрированных в Нафтогаз ранее.