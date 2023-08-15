Еще три облгаза, принадлежавших Фирташу, перешли в управление Нафтогаза
Под государственное управление Нафтогаза перевели АО "Ивано-Франковскгаз", АО "Хмельницкгаз" и АО "Николаевгаз", ранее входившие в "Региональную газовую компанию" (РГК) беглого олигарха Дмитрия Фирташа
Об этом сообщает компания "Газсети", которая в составе "Группы Нафтогаз" координирует новоприсоединенные команды, занимается оптимизацией их работы, формирует стратегию развития.
"Интеграция предприятий - первый шаг в решении ключевой цели - обеспечить еще в трех областях устойчивое и эффективное функционирование каждого метра газораспределительной системы", - говорится в сообщении.
Газсети обещают, что работа новоприсоединенных облгазов теперь будет основываться на трех фундаментальных стандартах.
Первое: рационализация технической сферы. Это гарантия стабильного газоснабжения во всех областях – от бытовой до критической.
Второе: финансовая дисциплина. Это построение надежных договорных отношений с партнерами и ответственность перед страной за эксплуатацию государственных газораспределительных систем.
Третье: прозрачная коммуникация. Это создание максимального комфорта для клиентов и обеспечение вариативного сервиса.
В настоящее время они внедряются на предприятиях, интегрированных в Нафтогаз ранее.
- Напомним, 18 июля к Нафтогазу присоединили еще три облгаза: АО "Сумыгаз", АО "Винницагаз" и АО "Днепропетровскгаз", ранее входившие в Региональную газовую компанию (РГК) беглого олигарха Дмитрия Фирташа.
- Еще раньше по такому же принципу в состав группы вошли Киевоблгаз, Житомиргаз и Львовгаз. Таким же образом под эгидой государства уже заработали Кропивницкий, Днепровский и Харьковский филиалы, предоставляющие услуги распределения газа 1,2 млн семей, промышленных и бюджетных учреждений. Параллельно продолжаются трансформационные процессы на предприятиях в Харькове, Кривом Роге, а также в Киевском, Житомирском и Львовском облгазах.
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