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Еще три облгаза, принадлежавших Фирташу, перешли в управление Нафтогаза

15 августа, 2023 вторник
17:12
Экономика Нафтогаз

Под государственное управление Нафтогаза перевели АО "Ивано-Франковскгаз", АО "Хмельницкгаз" и АО "Николаевгаз", ранее входившие в "Региональную газовую компанию" (РГК) беглого олигарха Дмитрия Фирташа

Об этом сообщает компания "Газсети", которая в составе "Группы Нафтогаз" координирует новоприсоединенные команды, занимается оптимизацией их работы, формирует стратегию развития.

"Интеграция предприятий - первый шаг в решении ключевой цели - обеспечить еще в трех областях устойчивое и эффективное функционирование каждого метра газораспределительной системы", - говорится в сообщении.

Газсети обещают, что работа новоприсоединенных облгазов теперь будет основываться на трех фундаментальных стандартах.

Первое: рационализация технической сферы. Это гарантия стабильного газоснабжения во всех областях – от бытовой до критической.

Второе: финансовая дисциплина. Это построение надежных договорных отношений с партнерами и ответственность перед страной за эксплуатацию государственных газораспределительных систем.

Третье: прозрачная коммуникация. Это создание максимального комфорта для клиентов и обеспечение вариативного сервиса.

В настоящее время они внедряются на предприятиях, интегрированных в Нафтогаз ранее.

  • Напомним, 18 июля к Нафтогазу присоединили еще три облгаза: АО "Сумыгаз", АО "Винницагаз" и АО "Днепропетровскгаз", ранее входившие в Региональную газовую компанию (РГК) беглого олигарха Дмитрия Фирташа.
  • Еще раньше по такому же принципу в состав группы вошли Киевоблгаз, Житомиргаз и Львовгаз. Таким же образом под эгидой государства уже заработали Кропивницкий, Днепровский и Харьковский филиалы, предоставляющие услуги распределения газа 1,2 млн семей, промышленных и бюджетных учреждений. Параллельно продолжаются трансформационные процессы на предприятиях в Харькове, Кривом Роге, а также в Киевском, Житомирском и Львовском облгазах.
Нафтогаз
Николаевщина
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