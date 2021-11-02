Еще три области могут стать "красными": какие именно
На этой неделе Волынская, Харьковская и Тернопольская области могут попасть в "красную" зону
Об этом на онлайн-брифинге сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.
"Сейчас есть три региона, которые на этой неделе могут войти в "красный" уровень эпиднебезопасности. Это Волынская, Харьковская и Тернопольская области", – заявил Юрий Ганиченко.
Также он подчеркнул, что в "красную" зону адаптивного карантина может попасть Черкасщина, если не возьмет под контроль уровень заболеваемости.
- Сейчас в "красной" зоне находится 15 областей и Киев, еще 2 - в "желтой", а остальные области - "оранжевые".
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