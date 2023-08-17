Еще три банка присоединились к госпрограмме єВідновлення

Об этом в телеграмме сообщил сервис государственных услуг Действия.

"Программа єВідновлення помогает украинцам восстанавливать дома, которые пострадали от российской агрессии. Теперь карту для выплат можно открыть также в Сбербанке, Банке Восток и банке "Клиринговый дом", - говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно открыть карту онлайн или офлайн в отделении банка, а приложение Действие до или при заполнении заявления о получении выплаты подтянет ее автоматически.

Отмечается, что через действие уже подано более 36 тыс. заявлений по программе єВідновлення. Более 7 тыс. заявителей получают средства на общую сумму более 580 млн. грн., которыми можно рассчитаться за стройматериалы в магазинах-участниках программы и за соответствующие услуги.