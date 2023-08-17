Еще три банка присоединились к госпрограмме єВідновлення
К правительственной программе єВідновлення присоединились Сбербанк, Банк Восток и банк "Клиринговый дом"
Об этом в телеграмме сообщил сервис государственных услуг Действия.
"Программа єВідновлення помогает украинцам восстанавливать дома, которые пострадали от российской агрессии. Теперь карту для выплат можно открыть также в Сбербанке, Банке Восток и банке "Клиринговый дом", - говорится в сообщении.
Чтобы воспользоваться услугой, нужно открыть карту онлайн или офлайн в отделении банка, а приложение Действие до или при заполнении заявления о получении выплаты подтянет ее автоматически.
Отмечается, что через действие уже подано более 36 тыс. заявлений по программе єВідновлення. Более 7 тыс. заявителей получают средства на общую сумму более 580 млн. грн., которыми можно рассчитаться за стройматериалы в магазинах-участниках программы и за соответствующие услуги.
- В Комитете Совета по организации госвласти рассказали , кто получит компенсацию за разрушенное жилье в первую очередь. Рассмотрение заявок граждан на получение компенсации за утраченное жилье будет происходить через цифровые инструменты, так что ни одна комиссия не сможет повлиять на очередность.
- 21 апреля Кабинет Министров принял порядок предоставления государственной помощи на ремонт поврежденного жилья.
- 10 мая была запущена программаєВідновлення - государственная помощь на ремонт жилья, поврежденного войной. Это касается незначительных повреждений, таких как замена окон или кровли.
- 30 мая появилась возможность подать заявки на восстановление поврежденного жилья для людей, не имеющих действия или смартфона. Это можно сделать в ЦНАПе или органе соцзащиты в своем обществе.
- 1 августа стартовал второй этап реализации государственной программы єВідновлення с сегодняшнего дня заявку на получение компенсации для приобретения новой квартиры или дома могут оформить владельцы разрушенного жилья.
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