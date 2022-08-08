Об этом говорится в официальном заявлении Стефанчука.

В нем глава Рады напоминает, как 8 августа 2008 года войска РФ напали на Грузию, однако мировое сообщество не придало событию должного значения.

"Россия почувствовала безнаказанность. И поняла: так можно. В 2014 году мир увидел "зеленых человечков". Мир осудил. Но на большее, чем "глубокая обеспокоенность", не решился. А в феврале 2022 года (РФ, - ред.) начала полномасштабную войну в Украине. Я очень хочу, чтобы мир окончательно и безвозвратно осознал: наша страна воюет с монстром. Воюет не только за себя, но и за каждого из вас", - сказал Стефанчук.

Он также подчеркнул, что мир должен был бы проявить решимость и дать России по зубам еще в 2008 году.

"Сегодня же агрессора и государство-террориста можно только изолировать и сделать полным изгнанником. Иначе эта российская эпидемия войны пойдет дальше", - добавил глава Рады.

Мамука Мамулашвили, основатель и командир "Грузинского национального легиона", заявил , что план России в 2008 году удался, поэтому сегодня мы получили полномасштабную войну в Украине, как следствие войны в Грузии. По его словам, Россия в 2008 году прощупывала реакцию мира на агрессию.

Ранее министр обороны Польши (2007-2011 гг.) Богдан Клих заявил, что НАТО сделало едва ли не самую большую ошибку в 2008 году , не гарантировав ПДЧ в Альянсе Украине и Грузии.